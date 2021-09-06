Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой «К-3» прошел десять из девятнадцати шлюзов Беломорско-Балтийского канала в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой «К-3» «Ленинский комсомол» прошел десять из 19 шлюзов Беломорско-Балтийского канала в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петребург, а затем в Кронштадт.
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