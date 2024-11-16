Счетовод. Незамеченный юбилей ВСУ и НАТО. Два полных года как…

Два полных года назад (9-11 ноября 2022) ВС РФ были вынуждены оставить три населённых пункта со статусом города (Снигиревка, Берислав, Херсон) из ранее занятых ими после начала СВО (после 24 февраля 2022).
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