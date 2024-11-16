Счетовод. Незамеченный юбилей ВСУ и НАТО. Два полных года как…

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Два  полных года назад  (9-11 ноября 2022)  ВС РФ   были вынуждены оставить  три  населённых пункта  со статусом города (Снигиревка,  Берислав,  Херсон) из ранее  занятых   ими  после  начала  СВО (после 24 февраля 2022).

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