БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последний резерв. Формирования фольксштурма на одерском фронте в 1945 году

Последний резерв. Формирования фольксштурма на одерском фронте в 1945 году

Перевод статьи «Das Letzte Aufgebot: Die Volkssturm-Verbände an der Oderfront 1945», опубликованной в специальном выпуске-альманахе «Seelower Höhen» военно-исторического журнала "Clausewitz Spezial" 2025.

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