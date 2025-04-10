Суд оставил штраф актрисе Яне Трояновой за нарушение закона об иноагентах

Московский городской суд оставил в силе решение о штрафе в 40 тысяч рублей, ранее вынесенный актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов, включена в перечень террористов и экстремистов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии