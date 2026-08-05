В Сенате США заблокирован законопроект об ускоренном введении санкций против РФ Верхняя палата Конгресса США не приняла законопроект об ускоренном введении .
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В Сенате США заблокирован законопроект об ускоренном введении санкций против РФ Верхняя палата Конгресса США не приняла законопроект об ускоренном введении .
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