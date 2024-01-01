Путин: Россия в БРИКС сделает упор на внешнеполитической координации

Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году сделает особый упор на повышении внешнеполитической координации стран — участниц организации, а также совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности.
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