Неделя для владельцев садов и огородов: лунный календарь и советы Елена ГалицкаяНа этой неделе, согласно лунному календарю, Луна находится в фазе убывающей, что благоприятно для определенных видов садоводческих работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии