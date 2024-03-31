Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху

Операция по удалению грыжи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно завершена. Об этом 1 апреля сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на главу хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессора Алона Пикарского.
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