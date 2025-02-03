Именно из-за Геральта из Ривии авторы Monster Hunter: Wilds решили отступить от своей двадцатилетней традицииВ Monster Hunter: Wilds главный герой впервые за 20 лет отойдет от привычного образа молчаливого охотника и станет полноценно участвовать в диалогах.
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