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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Именно из-за Геральта из Ривии авторы Monster Hunter: Wilds решили отступить от своей ...

Именно из-за Геральта из Ривии авторы Monster Hunter: Wilds решили отступить от своей ...

Именно из-за Геральта из Ривии авторы Monster Hunter: Wilds решили отступить от своей двадцатилетней традицииВ Monster Hunter: Wilds главный герой впервые за 20 лет отойдет от привычного образа молчаливого охотника и станет полноценно участвовать в диалогах.

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