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Илон Маск – Марку Кьюбану: «Когда нам стоит ожидать появления в составе «Мавс» белых/азиатских женщин невысокого роста?»

Миллиардеры вступили в перепалку в социальных сетях по поводу противоречивой практики найма на работу по расовому признаку, принятой во многих компаниях и учреждениях и известной как «diversity (англ.

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