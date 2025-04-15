«Первым в космосе был другой русский»: что западные СМИ писали о полете Гагарина, и почему Илону Маску не стыдно

Сергей Безон

То ли ещё будет. Если дадим слабину и не начнём арестовывать госизменников в России. Олигархята нам не простят свой страх за свое предательство. Когда ЧВК Вагнер до Ростова дошли. Они же сбежали все на запад. А потом возвращались. Со страхом, чтоб Россию добить. А отсюда и уверенность у врагов России, что могут болтать все что им вздумается. Они, на Западе, давно Россию списали и разделили. Только вот забыли, что Россия управляется Богом! И значит у них ничего не выйдет в этот раз. Мне очень бы хотелось, чтоб расследования проводились досконально, кто и скольколько навредил России! И решение суда были бы самые суровые, а не как сейчас.