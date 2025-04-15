БлокнотРУ Космический полет Юрия Гагарина, совершенный 12 апреля 1961 года, вызвал на Западе настоящий шок.
«Первым в космосе был другой русский»: что западные СМИ писали о полете Гагарина, и почему Илону Маску не стыдно
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ПавелЗзаварзин
Какие всё таки идиоты хохлы! То Черное море выкопают, то Гагаренко запустят... Палата №6.
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19 час.
АС
Александр Сысоев
У укроидиотов не хватает ума похвастаться реальным "украинцем" - Сергеем Королевым, он точно родился на Украине, на Полтавщине. Хотя он, как и многие другие "украинцы": Сикорский, Булгаков, Паустовский, Крылов и др. считали себя русскими или евреями (Ильф, Олеша, Жванецкий)
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18 час.
Сергей Безон
То ли ещё будет. Если дадим слабину и не начнём арестовывать госизменников в России. Олигархята нам не простят свой страх за свое предательство. Когда ЧВК Вагнер до Ростова дошли. Они же сбежали все на запад. А потом возвращались. Со страхом, чтоб Россию добить. А отсюда и уверенность у врагов России, что могут болтать все что им вздумается. Они, на Западе, давно Россию списали и разделили. Только вот забыли, что Россия управляется Богом! И значит у них ничего не выйдет в этот раз. Мне очень бы хотелось, чтоб расследования проводились досконально, кто и скольколько навредил России! И решение суда были бы самые суровые, а не как сейчас.
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16 час.
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