В Красноярске полицейские доказали вину обвиняемого в 16 квартирных кражах

Следователи отдела № 8 СУ МУ МВД России «Красноярское» доказали вину мужчины, обвиняемого в совершении 16 краж в разных районах краевого центра.
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
- Корвет Балтфлота «Стойкий» выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника в Балтийском море
Свежие комментарии