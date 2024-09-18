Что будет с Абхазией. Объединится ли Грузия в Союзное государство с Россией и сколько будет сидеть Саакашвили. Прогноз

Галина Чужая Схавает... вот увидите. Всё к этому идёт - поэтому и прощение Грузия собирается просить.

ALEKSANDR LIS Грузия вырежет всех Абхазов и грузины станут жить на их территориях- а Юж.Осетия-примирится с диктатом Тбилиси и склонив голову будет ниже травы тише воды-мало в это верится-но то что абхазы огребут в этом сомнения -НЕТ !