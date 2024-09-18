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Медвежий угол

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Что будет с Абхазией. Объединится ли Грузия в Союзное государство с Россией и сколько будет сидеть Саакашвили. Прогноз

Что будет с Абхазией. Объединится ли Грузия в Союзное государство с Россией и сколько будет сидеть Саакашвили. Прогноз

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. По всей видимости, уже очень скоро мы увидим финал истории "Грузия многополярная" и "Абхазия самостоятельная".

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Комментарии
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Галина Чужая
Схавает... вот увидите. Всё к этому идёт - поэтому и прощение Грузия собирается просить.
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17 час.
ALEKSANDR LIS
Грузия вырежет всех Абхазов и грузины станут жить на их территориях- а Юж.Осетия-примирится с диктатом Тбилиси и склонив голову будет ниже травы тише воды-мало в это верится-но то что абхазы огребут в этом сомнения -НЕТ !
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17 час.
оа
олег архипов
Ничего там отличного нет Еще в прошлом году МИД Рф не рекомендовало ездить туда....Живут за наш счет и интегрироваться категорически не желают
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15 час.

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