Психотерапевт Крашкина рассказала, почему понедельник такой напряженный

И дискомфортный Понедельник для многих ассоциируется с напряжением и дискомфортом. Если изначально ожидать, что начало недели будет трудным, то понедельник таким и окажется, сказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.