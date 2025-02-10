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Петербургский дневник

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Психотерапевт Крашкина рассказала, почему понедельник такой напряженный

Психотерапевт Крашкина рассказала, почему понедельник такой напряженный

И дискомфортный Понедельник для многих ассоциируется с напряжением и дискомфортом. Если изначально ожидать, что начало недели будет трудным, то понедельник таким и окажется, сказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

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