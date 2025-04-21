25-летний бесправник устроил смертельное ДТП в Челябинской области

В Саткинском районе Челябинской области 20 апреля произошла серьезная авария. В восьмом часу вечера в микрорайоне Иволга в городе Бакал ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего мужчины впечатался в электроопору.
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