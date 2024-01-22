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Песков подтвердил, что планируются контакты Путина и Лукашенко

Песков подтвердил, что планируются контакты Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами подтвердил то, что планируются контакты Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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