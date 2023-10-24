Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

NVIDIA выпустит Arm-процессор для ПК в 2025 году, и у AMD тоже есть такой план

NVIDIA выпустит Arm-процессор для ПК в 2025 году, и у AMD тоже есть такой план

Доминирующая на рынке разработки чипов для ИИ-ускорителей компания NVIDIA хочет выйти на рынок центральных процессоров для персональных компьютеров, пишет издание Reuters со ссылкой на нескольких анонимных источников, знакомых с ситуацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх