В России начнут лишать свободы за оскорбление представителя власти в интернете

Россиян могут начать лишать свободы за оскорбление представителя власти в интернете. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект поправок в уголовный кодекс РФ, который разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.