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Василевский отразил 16 из 19 бросков «Виннипега» и прервал серию из 3 побед. Он пропустил прошлый матч «Тампы» из-за болезни

Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков «Виннипега» и прервал серию из 3 побед. «Тампа» уступила «Джетс» (2:4) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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