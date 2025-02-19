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Экологи рассказали о редких птицах Москвы

Экологи рассказали о редких птицах Москвы

В честь Дня орнитолога, который отмечается 19 февраля, специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поделились интересными наблюдениями за редкими птицами, зафиксированными на природных территориях столицы.

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