Последняя мировая война: что ждет Россию после СВО

Трансгендерный спикер ВСУ вычеркнул русских из людей Совершенно наивно полагать, что вот сейчас наступление ВСУ окончательно выдохнется, пойдут серые унылые дожди, танки увязнут и остынут, Зеленский крякнется от передоза на фоне осенней депрессии, коллективный Запад надавит на Украину, да и на Россию надавит руками наших друзей, произойдут у нас территориальные приобретения, а у Киева — потери, которые ему придется терпеть вместе с денацификацией и демилитаризацией, и все кончится.