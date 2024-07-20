Аналитик Кюн: ракеты США в ФРГ могут спровоцировать РФ на ответные меры

Размещение Соединенными Штатами ракет на территории ФРГ грозит ответными мерами со стороны РФ, предупредил в беседе с Reuters специалист по контролю над вооружениями из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн.
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