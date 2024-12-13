14 наркопритонов закрыли в 2024 году полицейские в Алтайском крае

Правоохранители изъяли почти 150 килограммов наркотиков и зарегистрировали 3359 наркопреступлений За 11 месяцев 2024 года полицейские в Алтайском крае выявили 14 наркопритонов: семь – в Новоалтайске, шесть – в Барнауле и один – в Славгородском районе.