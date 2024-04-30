«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

Новый фильм Роберта Родригеса — запутанный триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли. Режиссер «От заката до рассвета», «Города грехов» и «Детей шпионов», может, сегодня и не так популярен, как еще 10-15 лет назад, но сноровки и огонька не растерял.
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