«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

Новый фильм Роберта Родригеса — запутанный триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли. Режиссер «От заката до рассвета», «Города грехов» и «Детей шпионов», может, сегодня и не так популярен, как еще 10-15 лет назад, но сноровки и огонька не растерял.