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«Очередной позор»: сотрудник ЦРУ признался в сексуальном насилии над десятками женщин

Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Джеффри Рэймон, обвиняемый в употреблении наркотиков и сексуальном насилии по меньшей мере над двумя десятками женщин во время различных зарубежных командировок, признал себя виновным по федеральным обвинениям в сексуальном насилии.

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