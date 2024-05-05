Фестиваль Games From Russia 2024 в “Стиме” привлек миллион игроков Организатор фестив...

Фестиваль Games From Russia 2024 в “Стиме” привлек миллион игроковОрганизатор фестиваля российских игр в “Стиме”, студия BLACKBALANCE GAMES, опубликовал сообщение о том, что Games From Russia 2024 смог привлечь аудиторию в миллион человек.
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