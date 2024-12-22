Какие масштабные катастрофы миру обещают учёные в 2025 году: от солнечных бурь до ураганов Ирина Валькова2025 год, по мнению учёных, станет годом, когда Земля столкнётся с рядом серьёзных вызовов природного характера.
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