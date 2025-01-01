Дед Мороз поздравил российских бойцов в зоне СВО

Дед Мороз поздравил российских бойцов прямо на позиции, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Левитан приехал в костюме Деда Мороза к артиллеристам гвардейского соединения группировки войск «Запад», поздравил военных и вручил им памятные подарки.