Дед Мороз поздравил российских бойцов в зоне СВО

Дед Мороз поздравил российских бойцов прямо на позиции, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Левитан приехал в костюме Деда Мороза к артиллеристам гвардейского соединения группировки войск «Запад», поздравил военных и вручил им памятные подарки.
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