Агасси станет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера вместо Макинроя

В 2025 году на Кубке Лэйвера произойдет замена капитанов обеих команд. Сайт турнира сообщает, что место Джона Макинроя, возглавлявшего сборную мира с 2017 года, займет другой знаменитый в прошлом американский теннисист – 8-кратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси.