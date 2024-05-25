Агасси станет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера вместо Макинроя

В 2025 году на Кубке Лэйвера произойдет замена капитанов обеих команд. Сайт турнира сообщает, что место Джона Макинроя, возглавлявшего сборную мира с 2017 года, займет другой знаменитый в прошлом американский теннисист – 8-кратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси.
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