В Тамбове 10 января перекроют ряд улиц. Временные ограничения дорожного движения будут введены для обеспечения безопасности во время проведения мероприятия, посвящённого празднованию 303-й годовщины создания прокуратуры России.
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