Статистика Steam: AMD отвоевала всё утраченное, а английский снова стал самым по...

Статистика Steam: AMD отвоевала всё утраченное, а английский снова стал самым популярным языкомСтатистика платформы Steam за ноябрь показывает значительный рост популярности видеокарт (на 4,7 процентных пункта) и центральных процессоров (на 8,4 процентных пункта) компании AMD по сравнению с октябрём — всё за счёт NVIDIA и Intel, которые понесли сопоставимые потери за отчётный период.