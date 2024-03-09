Комнатное растение Аллюадия (лат. Alluaudia)

Родина этих растений - Мадагаскар. Аллюадия-суккулент, имеющий весьма необычный облик: его вертикальные, способные ветвиться стебли украшены колючками и расположенными в вертикальной плоскости мясистыми листьями.
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