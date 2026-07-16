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IT-эксперт Кусков рассказал, что рынок смартфонов переживает спад из-за снижения интереса к ним

IT-эксперт Кусков рассказал, что рынок смартфонов переживает спад из-за снижения интереса к ним

Мировой рынок смартфонов испытывает трудности из-за уменьшения спроса со стороны пользователей. Люди стали обновлять свои устройства раз в три-четыре года, тогда как раньше новый смартфон покупали каждые два года.

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