Жители Владивостока разработали инновационные подгузники, которые покупают по всей стране

Совместный многолетний труд российских и японских учёных позволил сделать инновационную разработку. А предпринимателям из Владивостока создать уникальный продукт — ультратонкие подгузники для малышей Mama"s BOSS.
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