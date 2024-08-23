Techland снимет с продажи издание Dying Light 2 Stay Human, в которое входит бесплатный дос...

Techland снимет с продажи издание Dying Light 2 Stay Human, в которое входит бесплатный доступ к Dying Light: The BeastАнонсированный недавно зомби-боевик Dying Light: The Beast от Techland достанется бесплатно владельцам полного (Ultimate) издания Dying Light 2 Stay Human, но щедрость разработчиков оказалась не безграничной.