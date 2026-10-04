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От 12 до 14 лет: приговоры за финансирование ВСУ, шпионаж и госизмену

От 12 до 14 лет: приговоры за финансирование ВСУ, шпионаж и госизмену

Запорожский областной суд приговорил 64-летнюю жительницу Токмака Светлану Крамчанину к 14 годам колонии общего режима и году ограничения свободы за финансирование ВСУ.

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