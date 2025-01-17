МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля.