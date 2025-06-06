Советские генералы готовились к ядерной Второй мировой войне Вторая мировая с ядерными ракетамиВоенная элита СССР исповедовала разорительную для страны, неэффективную и глупую стратегию.
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Советские генералы готовились к ядерной Второй мировой войне Вторая мировая с ядерными ракетамиВоенная элита СССР исповедовала разорительную для страны, неэффективную и глупую стратегию.
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