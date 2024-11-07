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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вегас» выиграл 6 из 7 последних матчей и делит лидерство в дивизионе с «Кингс»

«Вегас» выиграл 6 из 7 последних матчей в чемпионате НХЛ. Сегодня «Голден Найтс» победили «Эдмонтон» (4:2) и после 13 игр с 19 очками делят лидерство в Тихоокеанском дивизионе с «Лос-Анджелесом», у которого на матч больше.

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