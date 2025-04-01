В подмосковном Лотошине сотрудница полиции и общественница провели беседу с учащимися об экстремизме и терроризме

Сотрудница ОМВД России по г.о. Лотошино и представитель Общественного совета при ОМВД Александра Матюкина провели профилактическую беседу об экстремизме и терроризме с учащимися старших классов одной из школ города.
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