Площадь природных пожаров на Ямале увеличилась до 7,9 тысячи гектаров

Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе достигла 7 957 гектаров. Всего в регионе зарегистрировали 30 ЧП, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
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