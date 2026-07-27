360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Площадь природных пожаров на Ямале увеличилась до 7,9 тысячи гектаров

Площадь природных пожаров на Ямале увеличилась до 7,9 тысячи гектаров

Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе достигла 7 957 гектаров. Всего в регионе зарегистрировали 30 ЧП, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии