В Алтайском крае стали реже выдавать ипотечные кредиты

Кроме того, падение отмечается и в числе заключения сделок на долевое строительство Жители Алтайского края за первые три месяца 2025 года оформили 3234 ипотечных займа – на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2024-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии