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Эксперт Воеводина: траты бизнеса на кибербезопаность возрастут до 1 млрд

Эксперт Воеводина: траты бизнеса на кибербезопаность возрастут до 1 млрд

В ближайшие два года российский бизнес существенно увеличит траты на кибербезопасность. По оценкам гендиректора проекта "Кибериспытание" Натальи Воеводиной, если сейчас эта статья расходов компаний составляет максимум 500 млн рублей, то вскоре она вырастет до 1 млрд.

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