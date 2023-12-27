«Россия не самая «раковая» страна»

Какие виды рака «помолодели», «почему лишний вес — это дополнительный риск, а ранняя диагностика — не всегда хорошо, и какие прорывы в медицине дают надежду на исцеление от тяжелых онкозаболеваний? На эти и другие вопросы» «Известиям» ответил заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкологической больницы, кандидат медицинских наук Даниил Строяковский.