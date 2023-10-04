Россия продолжит дополнительно сокращать экспорт нефти до конца 2023 года

Вице-премьер Правительства России Александр Новая заявил, что РФ продолжит сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки для поддержания стабильности и баланса на рынке, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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