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Гибридная борьба: «Квартал» Зеленского заходит в РФ с новым сериалом

Гибридная борьба: «Квартал» Зеленского заходит в РФ с новым сериалом

  Одна из комедий Зеленского, шедшая в российском прокате несколько лет назад, называлась «8 новых свиданий».

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2015
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eugeny Mikhalenkov
Наши "звёздные" кино-теле деятели тащат в Россию всякий хлам. И это очень печально.
Елена Волкова (Нарыжнева)
Да уже давно видно, что представляют собой наши "интеллигенты" от киноиндустрии! Им бы бабла срубить побольше, да мозги запудрить получше народу. А может пора уже цензуру ввести? Чтобы не зарывались и не забывали в какой стране они находятся? Ведь живут сами и их семьи в основном на западе, здесь только денежный вопрос их интересует!
Михаил Ветер 3
А что нам скажет товарищ Берия? /Хочется спросить у прокуратуры!/ Как это так закупаем пропагандистскую продукцию /так кажется называется продукция киноиндустрии/ у недружественной страны и несём её в массы!Или я чего то недопонимаю?
Сергей Сычев
ну что тут сказать... бабки правят миром! войны тоже ради бабок!...
Леонид Буравлев
А может скоро из усраины 1 канал закупит сериал, восхваляющий бандеру, всу и бандеровцев?
Александр Бабин
Да-а что в России закончились студии и все режиссёры убежали на Украину.
кормчий
Жёстко спросить с тех,кто эту хрень тащит на российские экраны !
Надежда Захарова
так вопрос к каналу СТС, я случайно увидела этот фильм и его рожу, ушла с канала, не хочу более видеть все
grainvn
Но остается вопрос. Почему Зеленский запрещает русский язык в кино и на телевидении на Украине, а типа "наши" власти позволят ему зарабатывать в России???!!!!
Алла Соловьева
Потому что « власти» такие! Готовы маму родную продать!
Нина Синельникова
Сказать можно только матом, дорогие россияне. Себя не уважаете
Сергей Лобченко
У нас сук продажных хватает.
Авиапуп Чичиков
Опять СУКИ продали страну за 40 серебренников. Бля, когда наведете порядок или лучше Платошкина кошмарить!
Борис Осипов
Игорь Емельянов
Такая добродушно-улыбчивая морда у него, это в далёком прошлом. Теперь это злобный карлик закатывающий глаза под лоб в наркотическом кайфе.
Виталий
Andrey Korolkevic
Зеля меня мало интересует...протух ,а вот кто с российской стороны закупает эту дрянь типа Дизель шоу и прочие изделия кастрюлеголовых?
Наталья Михальчук
Странно, почему Россия закупает такие , да и любые фильмы на Украине, тем самым поддерживая ее финансово?
Татьяна Кузнецова
Да все каналы оккупировала Украина. "Домашний" постоянно показывает их сериалы причем свежие, РТР тоже не отстаёт. Уже тошнит от этих "займи мне денег", "ч за тобой скучаю" и прочих пОтАлогоанатомов. Совсем русский язык изуродовали.
Анатолий Селиванов
почему российские телеканалы пускают на свои экраны бандеровские фильмы

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