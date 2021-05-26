Гибридная борьба: «Квартал» Зеленского заходит в РФ с новым сериалом

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаГибридная борьба: «Квартал» Зеленского заходит в РФ с новым сериалом Одна из комедий Зеленского, шедшая в российском прокате несколько лет назад, называлась «8 новых свиданий».Вернуться к статье2015НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьeugeny MikhalenkovНаши "звёздные" кино-теле деятели тащат в Россию всякий хлам. И это очень печально.Елена Волкова (Нарыжнева)Да уже давно видно, что представляют собой наши "интеллигенты" от киноиндустрии! Им бы бабла срубить побольше, да мозги запудрить получше народу. А может пора уже цензуру ввести? Чтобы не зарывались и не забывали в какой стране они находятся? Ведь живут сами и их семьи в основном на западе, здесь только денежный вопрос их интересует!Михаил Ветер 3А что нам скажет товарищ Берия? /Хочется спросить у прокуратуры!/ Как это так закупаем пропагандистскую продукцию /так кажется называется продукция киноиндустрии/ у недружественной страны и несём её в массы!Или я чего то недопонимаю?Сергей Сычевну что тут сказать... бабки правят миром! войны тоже ради бабок!...Леонид БуравлевА может скоро из усраины 1 канал закупит сериал, восхваляющий бандеру, всу и бандеровцев?Александр БабинДа-а что в России закончились студии и все режиссёры убежали на Украину.кормчийЖёстко спросить с тех,кто эту хрень тащит на российские экраны !Надежда Захароватак вопрос к каналу СТС, я случайно увидела этот фильм и его рожу, ушла с канала, не хочу более видеть всеGgrainvnНо остается вопрос. Почему Зеленский запрещает русский язык в кино и на телевидении на Украине, а типа "наши" власти позволят ему зарабатывать в России???!!!!Алла СоловьеваПотому что « власти» такие! Готовы маму родную продать!НСНина СинельниковаСказать можно только матом, дорогие россияне. Себя не уважаетеСергей ЛобченкоУ нас сук продажных хватает.АЧАвиапуп ЧичиковОпять СУКИ продали страну за 40 серебренников. Бля, когда наведете порядок или лучше Платошкина кошмарить!БОБорис ОсиповИгорь ЕмельяновТакая добродушно-улыбчивая морда у него, это в далёком прошлом. Теперь это злобный карлик закатывающий глаза под лоб в наркотическом кайфе.ВиталийAKAndrey KorolkevicЗеля меня мало интересует...протух ,а вот кто с российской стороны закупает эту дрянь типа Дизель шоу и прочие изделия кастрюлеголовых?Наталья МихальчукСтранно, почему Россия закупает такие , да и любые фильмы на Украине, тем самым поддерживая ее финансово?Татьяна КузнецоваДа все каналы оккупировала Украина. "Домашний" постоянно показывает их сериалы причем свежие, РТР тоже не отстаёт. Уже тошнит от этих "займи мне денег", "ч за тобой скучаю" и прочих пОтАлогоанатомов. Совсем русский язык изуродовали.Анатолий Селивановпочему российские телеканалы пускают на свои экраны бандеровские фильмыКомментировать
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