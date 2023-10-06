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Каким русские видят Владимира Путина: ВЦИОМ назвал 6 ключевых эпитетов

Каким русские видят Владимира Путина: ВЦИОМ назвал 6 ключевых эпитетов

По данным ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина положительно оценивают 72% респондентов.Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, состоящего из пяти опросов, которые были проведены в сентябре и октябре текущего года.

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