Каким русские видят Владимира Путина: ВЦИОМ назвал 6 ключевых эпитетов

По данным ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина положительно оценивают 72% респондентов.Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, состоящего из пяти опросов, которые были проведены в сентябре и октябре текущего года.
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