Производители стремятся внедрить искусственный интеллект в самую странную бытовую технику

Может ли «умный дом» стать слишком умным — настолько, что ему перестанет хватать ресурсов для интеллектуальной деятельности и он «поглупеет»? Ответ от Forbes – это непременно случится, потому что крупные производители бытовой техники уже движутся по такому пути развития событий.