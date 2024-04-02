Производители стремятся внедрить искусственный интеллект в самую странную бытовую технику

Может ли «умный дом» стать слишком умным — настолько, что ему перестанет хватать ресурсов для интеллектуальной деятельности и он «поглупеет»? Ответ от Forbes – это непременно случится, потому что крупные производители бытовой техники уже движутся по такому пути развития событий.
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