Посол России в США Антонов назвал прославлением нацизма и позором вручение «Тайре» из «Азова» награды в Белом доме

Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал прославлением нацизма и позором вручение Юлии Паевской (позывной «Тайра») из «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) награды International Women of Courage в Белом доме.
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