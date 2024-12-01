Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Правильная школа для мигрантов

Правильная школа для мигрантов

Прочитал тревожный заголовок: “Мигранты ставят ультиматум: Не пустите наших детей в школы - устроим террор.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Очень хорошее предложение...  С этими школами, это - плодить муслимов... А покрестить... можно с него и спросить... К тому же это уже опробировано. Царь  НЕ ДОПУСКАЛ ИХ НИ К КАКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, как и жидов. Татарин не мог быть ни городовым, ни околоточным... ТОЛЬКО КРЕСТИТЬСЯ.!!! И в высших кругах - то же самое - Дмитрий Иванович Менделеев, еврей, ( гордость химической науки) не мог занять кафедру в Московском Университете, ПОКА НИ ПОКРЕСТИЛСЯ...
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11 час.
Evgenija Palette
А в русских школах - ЧТОБЫ ИХ НЕ БЫЛО... Дожили. Какая-то косая сволочь будет КАЛЕЧИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И МЕНТАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ... Тут не до науки...
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11 час.
Alex Nемо
Прежде чем такие школы открывать,  нужно гарантировано перекрыть возможность завозить кишлаками на каждого, вроде-как работающего, мигранта его родственников, жён, пап-мам и прочих &quot;родственников&quot; для снижения расходов миграционки на тех кто не заработал законно ни копейки!
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8 час.

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