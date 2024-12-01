Правильная школа для мигрантов

Evgenija Palette

Очень хорошее предложение... С этими школами, это - плодить муслимов... А покрестить... можно с него и спросить... К тому же это уже опробировано. Царь НЕ ДОПУСКАЛ ИХ НИ К КАКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, как и жидов. Татарин не мог быть ни городовым, ни околоточным... ТОЛЬКО КРЕСТИТЬСЯ.!!! И в высших кругах - то же самое - Дмитрий Иванович Менделеев, еврей, ( гордость химической науки) не мог занять кафедру в Московском Университете, ПОКА НИ ПОКРЕСТИЛСЯ...